Движение ограничат на участке Большой Грузинской улицы 8–25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат и перекроют на участке Большой Грузинской улицы с 8 по 25 октября. Ограничения связаны с реконструкцией пешеходного моста в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение полностью перекроют с 01:30 до 05:30 на участке Большой Грузинской улицы – от дома 1, строения 102, до дома 8, строения 60.

В тот же период на участке от дома 8, строения 60, до дома 1, строения 102, автомобили будут ходить с поэтапным занятием одной полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Парковки на этот период ликвидируют. На противоположной стороне тротуара обустроят временную пешеходную галерею.

Ранее сообщалось, что с 5 октября по 30 ноября из-за проведения инженерных работ ограничат движение транспорта в 5-м Новоподмосковном переулке.