Схема движения транспорта изменится в пяти округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные изменения схем движения транспорта коснутся пяти округов столицы, жителям города рекомендуется быть внимательнее и заранее строить маршруты. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В центре Москвы с 00:01 25 сентября до 23:59 26 сентября будут перекрыты участок Болотной набережной от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной и участок Берсеневской набережной от Болотной набережной до Берсеневского переулка из-за проведения фестиваля JetRush.

Кроме того, в период с 18:00 24 сентября до 23:59 26 сентября будет ликвидирована парковка на участках Берсеневской набережной в районе дома 6, строений 1 и 3.

"Изменения коснутся и других улиц ЦАО. На Бутырском Валу от Карелина проезда до дома 21 по Угловому переулку с 27 сентября 2021 по 27 февраля 2023 года будет занята одна полоса за счет ликвидации парковочного места. Сделают это в связи дорожными работами", – говорится в сообщении.

Изменения в маршрутах произойдут и на юге Москвы. С 1 октября по 15 декабря будут перекрыты боковой проезд Кантемировской улицы от улицы Бехтерева до дома 56а по Кантемировской улице и Кантемировская улица от Пролетарского проспекта до дома 56а по Кантемировской улице.

Также в ЮВАО с 27 сентября по 31 октября с 02:00 до 04:00 по нечетным датам будет перекрыт участок от Каспийской улицы, владения 2, корпуса 1, строения 2 до владения 2а. Изменения связаны с дорожными работами.

"А на севере Москвы будут снимать кино. Из-за этого 28 сентября с 10:00 до 14:00 будут кратковременно перекрывать пересечение Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц", – добавляется в сообщении.

На западе Москвы с 30 сентября 2021 по 30 октября 2022 года будет занята одна полоса на участке Кутузовского проспекта от улицы Генерала Ермолова до тоннеля Маршала Гречко в связи со строительством эстакады.

В ТиНАО с 1 по 30 октября на участках Весенней и Сентябрьской улиц поселка Марушино будет занята одна полоса из-за проведения инженерных работ.

Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября. Речь идет о районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка.

