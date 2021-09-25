Схема движения транспорта изменится в пяти округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Временные изменения схем движения транспорта коснутся пяти округов столицы, жителям города рекомендуется быть внимательнее и заранее строить маршруты. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В центре Москвы с 00:01 25 сентября до 23:59 26 сентября будут перекрыты участок Болотной набережной от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной и участок Берсеневской набережной от Болотной набережной до Берсеневского переулка из-за проведения фестиваля JetRush.
Кроме того, в период с 18:00 24 сентября до 23:59 26 сентября будет ликвидирована парковка на участках Берсеневской набережной в районе дома 6, строений 1 и 3.
"Изменения коснутся и других улиц ЦАО. На Бутырском Валу от Карелина проезда до дома 21 по Угловому переулку с 27 сентября 2021 по 27 февраля 2023 года будет занята одна полоса за счет ликвидации парковочного места. Сделают это в связи дорожными работами", – говорится в сообщении.
Изменения в маршрутах произойдут и на юге Москвы. С 1 октября по 15 декабря будут перекрыты боковой проезд Кантемировской улицы от улицы Бехтерева до дома 56а по Кантемировской улице и Кантемировская улица от Пролетарского проспекта до дома 56а по Кантемировской улице.
Также в ЮВАО с 27 сентября по 31 октября с 02:00 до 04:00 по нечетным датам будет перекрыт участок от Каспийской улицы, владения 2, корпуса 1, строения 2 до владения 2а. Изменения связаны с дорожными работами.
"А на севере Москвы будут снимать кино. Из-за этого 28 сентября с 10:00 до 14:00 будут кратковременно перекрывать пересечение Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц", – добавляется в сообщении.
На западе Москвы с 30 сентября 2021 по 30 октября 2022 года будет занята одна полоса на участке Кутузовского проспекта от улицы Генерала Ермолова до тоннеля Маршала Гречко в связи со строительством эстакады.
В ТиНАО с 1 по 30 октября на участках Весенней и Сентябрьской улиц поселка Марушино будет занята одна полоса из-за проведения инженерных работ.
Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября. Речь идет о районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка.
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