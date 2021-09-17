Движение ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ВАО и САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на некоторых улицах Центрального, Восточного и Северного округов Москвы будет временно ограничено в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ЦАО ограничения коснутся Мукомольного проезда. С 25 сентября по 1 декабря движение будет полностью перекрыто на его участке в районе дома 11, а с 11 января по 6 марта 2022 года – на участке в районе дома 9, корпуса 1.

С 25 сентября по 15 октября в ВАО будет перекрыта одна полоса на участке Открытого шоссе в районе дома 18, строения 7. Отмечается, что на проезжей части будет сохранено существующее количество полос за счет обустройства временных уширений.

Также на Головинском шоссе в САО с 24 сентября по 11 октября будет занята одна полоса движения в районе дома 45 на улице Адмирала Макарова.

Все ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения в трех столичных округах. Речь идет о проспекте Мира, Ярославском шоссе, Синельниковской улице и других.