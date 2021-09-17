Движение ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ВАО и САО

07:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на некоторых улицах Центрального, Восточного и Северного округов Москвы будет временно ограничено в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В ЦАО ограничения коснутся Мукомольного проезда. С 25 сентября по 1 декабря движение будет полностью перекрыто на его участке в районе дома 11, а с 11 января по 6 марта 2022 года – на участке в районе дома 9, корпуса 1.
С 25 сентября по 15 октября в ВАО будет перекрыта одна полоса на участке Открытого шоссе в районе дома 18, строения 7. Отмечается, что на проезжей части будет сохранено существующее количество полос за счет обустройства временных уширений.
Также на Головинском шоссе в САО с 24 сентября по 11 октября будет занята одна полоса движения в районе дома 45 на улице Адмирала Макарова.
Все ограничения будут действовать круглосуточно.
Ранее сообщалось об изменении схемы движения в трех столичных округах. Речь идет о проспекте Мира, Ярославском шоссе, Синельниковской улице и других.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: