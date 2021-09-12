В трех столичных округах на некоторых улицах изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 20 сентября на некоторых улицах в трех столичных округах изменится схема движения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, по 30 октября из-за проведения инженерных работ будет ограничено движение на участках дублера Рязанского проспекта, местного проезда и 2-й Институтской улицы в Рязанском районе столицы.

На Ярославском шоссе и проспекте Мира (в районе развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой) из-за дорожных работ ограничат движение по 20 декабря Изменения затронут участок от дома 211, корпуса 2 на проспекте Мира до дома 2, корпуса 1, строения 1 на улице Красная Сосна.

"Поэтапно будут занимать одну полосу, при этом в сторону центра всегда будут доступны выделенная полоса для общественного и две для прочего транспорта. В сторону области движение автомобилистов будет осуществляться по трем полосам", – уточняется в сообщении.

На Синельниковской улице в районе дома 17 движение ограничат по 30 ноября. Одна из полос будет закрыта, однако общее их количество не изменится за счет обустройства временных уширений.

Также из-за инженерных работ изменится схема движения в Среднем Золоторожском переулке в районе дома 19 на Волочаевской улице. По 27 октября движение на юго-востоке города ограничат, сохранив количество полос прежним за счет ликвидации парковочного пространства.

Водителей призывают быть внимательнее и тщательно выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится сразу в пяти округах столицы.