Движение в Среднем Золоторожском переулке ограничат с 20 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На участке Среднего Золоторожского переулка из-за инженерных работ с 20 сентября по 27 октября будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
"В связи с проведением инженерных работ с 20 сентября по 27 октября ограничивается движение в Среднем Золоторожском переулке, в районе дома 19 по улице Волочаевская", – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в период с 20 сентября по 3 октября ограничение будет действовать по одной полосе частично. Существующее количество полос сохранят за счет ликвидации парковочного пространства. С 4 по 27 октября дополнительно планируется обустройство временных уширений на участке.
Ранее сообщалось, что движение на участке дублера Волоколамского шоссе на севере столицы ограничат в связи с проведением инженерных работ по 20 декабря 2021 года. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса для движения на участке от дома 7 до дома 1.
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