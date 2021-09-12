Движение в Среднем Золоторожском переулке ограничат с 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На участке Среднего Золоторожского переулка из-за инженерных работ с 20 сентября по 27 октября будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"В связи с проведением инженерных работ с 20 сентября по 27 октября ограничивается движение в Среднем Золоторожском переулке, в районе дома 19 по улице Волочаевская", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в период с 20 сентября по 3 октября ограничение будет действовать по одной полосе частично. Существующее количество полос сохранят за счет ликвидации парковочного пространства. С 4 по 27 октября дополнительно планируется обустройство временных уширений на участке.

Ранее сообщалось, что движение на участке дублера Волоколамского шоссе на севере столицы ограничат в связи с проведением инженерных работ по 20 декабря 2021 года. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса для движения на участке от дома 7 до дома 1.