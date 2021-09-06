На участке дублера Волоколамского шоссе ограничат движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке дублера Волоколамского шоссе на севере столицы ограничат в связи с проведением инженерных работ по 20 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Дептрансе столицы уточняют, что для автомобилистов будет недоступна одна полоса для движения на участке дублера Волоколамского шоссе от дома 7 до дома 1.

Ранее стало известно, что на нескольких улицах СВАО и ЦАО временно изменится схема движения транспорта. В частности, с 6 сентября по 5 октября на улице Дубовой Рощи в районе дома 25, корпуса 1, строения 2, ограничат движение в связи с проведением инженерных работ. Количество полос сохранят благодаря расширению дороги и ликвидации парковки.