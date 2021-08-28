В районе станции метро "Мамыри" будет построена многоуровневая транспортная развязка

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В районе станции "Мамыри" будущей Троицкой линии метро будет построена многоуровневую транспортную развязку, соответствующий проект которой уже согласован. Вместе с тем планируется переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения работ, сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.



"Развитие транспортной инфраструктуры на территории Новомосковского округа является важной частью работы Правительства Москвы. Так, в рамках утвержденных проектных решений будут созданы съезды к торговому центру "ФУД СИТИ" и станции метрополитена "Мамыри" с двумя путепроводами, а также площадки для обслуживания путепроводов и насосной станции", – заявил Леонов.

В ходе строительства транспортной развязки возведут направленный съезд с Калужского шоссе, который пройдет над путепроводом. На нем будут расположены раздельные съезды к торговому центру "ФУД СИТИ" и станции метро "Мамыри", на каждом из которых будет организовано одностороннее движение транспорта. Съезд, направленный в сторону торгового центра соединит между собой дублер Калужского шоссе к МКАД и существующую автостоянку. Этот съезд, в свою очередь, соединится с подъездной дорогой к станции метро "Мамыри".

Также, по словам главы ведомства, вдоль Калужского шоссе и его дублера обустроят технические тротуары вместе с площадками для обслуживания путепровода и подъездные дороги к насосной станции.

Кроме того, будут установлены дорожные знаки, ограждения, информационные дорожные указатели и нанесена дорожная разметка. Специалисты организуют автоматизированную систему управления дорожным движением с помощью стратегического детектора транспорта, камер видеонаблюдения, а также табло отображения информации. В числе дополнительного оснащения названы детектор радиолокационного типа и поворотная аналоговая видеокамера.

"Мамыри" – станция мелкого заложения с двумя вестибюлями: наземным и подземным. Выход из первого ведет в сторону пересечения Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова, а из второго – к остановкам наземного городского и пригородного пассажирского транспорта.

Троицкая линия метро будет проходить от станции "Крымская" Московского центрального кольца, которая свяжется пересадкой со станцией "Севастопольский проспект", до Троицка. В ее составе войдут 16 станций, а длина составит почти 40 километров. Предполагается, что ежедневно новой линией смогут пользоваться порядка 100 тысяч пассажиров.

Ранее стало известно, что для запуска МЦД-4 планируют построить дополнительные пути на участке МЖД Беговая – Савеловская. На этом участке также проведут комплексную модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

