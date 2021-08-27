Дополнительные пути построят на участке МЖД Беговая – Савеловская для запуска МЦД-4

17:38
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Для запуска МЦД-4 планируют построить дополнительные пути на участке МЖД Беговая – Савеловская. На этом участке также проведут комплексную модернизацию железнодорожной инфраструктуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что без улучшения линии Савеловская – Беговая невозможно запустить движение по МЦД-4, а также в будущем увеличить количество поездов на МЦД-1.
На данный момент поезда ходят по двум путям, позже планируется уложить еще два, а существующие обновить.
В общей сложности между станциями Савеловская и Беговая будет пролегать более 15 километров путей, их оборудуют 57 стрелочными переводами и построят 3,8 километра шумозащитных экранов.
Ранее сообщалось, что жители Донского района просили обустроить подход к железнодорожной станции Верхние Котлы, а также сделать переход через пути. Сейчас быстро и безопасно попасть на платформу они не могут – чтобы добраться к станции с Севастопольского проспекта и прилегающих улиц, нужно пройти больше километра.
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