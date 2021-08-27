В Дептрансе рассказали об обновлении парка столичного метро

В столице запускают современный транспорт. Специалисты говорят, что новые поезда метро и электрички быстрее, комфортнее и экологичнее прежних моделей. Заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина рассказала об обновлении парка метро.

"До 24 года мы обновим парк метро на 80%. Сейчас поезда "Москва-2020" ездят по кольцу. В ближайшее время планируем поставку поездов Москва на БКЛ метро", – сказала Лапушкина.

Также на очереди запуск по МЦД "Иволги" версии 3.0. Она быстрее прежних моделей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.