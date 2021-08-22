В Москве обновили 157 маршрутов общественного транспорта

157 маршрутов общественного транспорта в Москве стали удобнее. Их обновили с учетом пожеланий пассажиров.

Отмечается, что речь идет о частных перевозчиках. Сегодня они вышли на последние два маршрута по новым госконтрактам.

За счет обновленной схемы маршрутов появились новые связи с метро, МЦД и МЦК, а так же – с больницами, школами и другими социальными объектами.

"Абсолютно все автобусы отвечают высоким требованиям городского транспорта столицы. На многих маршрутах будет тактовое расписание - это позволит исключить долгое ожидание автобусов на остановке", – сообщил первый заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

Помимо маршрутов, частники обновили автопарк. Вместо старых автобусов малого и среднего класса на линию вышли новые вместительные автобусы. В них есть WI-FI, USB-розетками и другие современные системы. Маленькие оставили только там, где узкая дорога и большим автобусам просто сложно проехать.