МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России – СМИ

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МВД России предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от ряда обязательных проверок. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития сообщает газета "Коммерсант".
Уточняется, что ведомство предлагает исключить проверку коррозии элементов тормозной системы, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.
"Ведомство больше не считает нужным проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя", – говорится в сообщении.
В министерстве также предлагают не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, отказаться от проверки коробки передач, бортовых репродукторов и заднего моста.
Отмечается, что изменения сократят время техосмотра и финансовые расходы операторов, которые смогут отказаться от некоторого диагностического оборудования.
Ранее сообщалось, что с 29 августа российские водители смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего техосмотр.
В России отменят обязательный техосмотр для оформления ОСАГО
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