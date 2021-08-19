МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России – СМИ

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МВД России предложило упростить процедуру техосмотра, отказавшись от ряда обязательных проверок. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития сообщает газета "Коммерсант".

Уточняется, что ведомство предлагает исключить проверку коррозии элементов тормозной системы, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

"Ведомство больше не считает нужным проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя", – говорится в сообщении.

В министерстве также предлагают не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, отказаться от проверки коробки передач, бортовых репродукторов и заднего моста.

Отмечается, что изменения сократят время техосмотра и финансовые расходы операторов, которые смогут отказаться от некоторого диагностического оборудования.

Ранее сообщалось, что с 29 августа российские водители смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего техосмотр.