В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Минэкономразвития РФ критически оценили проект МВД о расширении списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей станет возможно штрафовать непосредственно на дороге. Проект с "перечнем неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", получил отрицательное заключение, которое имеется в распоряжении "Коммерсанта".
В министерстве указали, что в списке должны быть ровно те не неисправности, которые угрожают безопасности движения. В то же время в ведомстве сочли необоснованным наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар.
Также в Минэкономразвития отметили, что в перечне допустимо наличие лишь тех неисправностей, которые инспекторы способны выявить на месте без использования дополнительного оборудования.
В перспективе Минэкономразвития и МВД предстоит согласовать позиции. По данным "Коммерсанта", в ГИБДД изучают заключение и готовы к дополнительной работе с перечнем.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, исключающий необходимость предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: