В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минэкономразвития РФ критически оценили проект МВД о расширении списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей станет возможно штрафовать непосредственно на дороге. Проект с "перечнем неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", получил отрицательное заключение, которое имеется в распоряжении "Коммерсанта".

В министерстве указали, что в списке должны быть ровно те не неисправности, которые угрожают безопасности движения. В то же время в ведомстве сочли необоснованным наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему и систему очистки фар.

Также в Минэкономразвития отметили, что в перечне допустимо наличие лишь тех неисправностей, которые инспекторы способны выявить на месте без использования дополнительного оборудования.

В перспективе Минэкономразвития и МВД предстоит согласовать позиции. По данным "Коммерсанта", в ГИБДД изучают заключение и готовы к дополнительной работе с перечнем.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, исключающий необходимость предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

