Водителей не будут штрафовать за отсутствие техосмотра при ДТП – ГИБДД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Автомобилистов, попавших в ДТП и не имеющих техосмотра, штрафовать не будут. Об этом заявил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Чипурин.
"В случае ДТП отсутствие техосмотра фактически ничем (не грозит – Прим. ред.)", – сказал он, отвечая на вопрос о том, чем грозит водителю отсутствие своевременно пройденного техосмотра. Его слова приводит "Интерфакс".
Чипурин подчеркнул, что каждый водитель должен самостоятельно проверять свой автомобиль перед поездкой и начинать движение, убедившись в его исправности.
Он также коснулся отмены обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО, отметив, что пока не может оценить, как это повлияет на аварийность.
Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон, исключающий необходимость предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра.
Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО с 22 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: