Водителей не будут штрафовать за отсутствие техосмотра при ДТП – ГИБДД

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Автомобилистов, попавших в ДТП и не имеющих техосмотра, штрафовать не будут. Об этом заявил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Чипурин.

"В случае ДТП отсутствие техосмотра фактически ничем (не грозит – Прим. ред.)", – сказал он, отвечая на вопрос о том, чем грозит водителю отсутствие своевременно пройденного техосмотра. Его слова приводит "Интерфакс".

Чипурин подчеркнул, что каждый водитель должен самостоятельно проверять свой автомобиль перед поездкой и начинать движение, убедившись в его исправности.

Он также коснулся отмены обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО, отметив, что пока не может оценить, как это повлияет на аварийность.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон, исключающий необходимость предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра.

Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

