В ГИБДД рассказали о необычных попытках списать на экзамене на права

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Учащиеся, сдающие экзамен на получение водительских прав, часто пытаются списать и тайно проносят с собой технические устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

В нынешнем году 18 человек были замечены за попыткой списать на экзамене с помощью технических средств. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Устройства прятали в одежде, медицинских масках и даже обуви, отметили в ГИБДД.

Все выявленные факты нарушений при сдаче экзамена пресекаются сотрудниками Госавтоинспекции, нарушителей доставляют в полицию.

Уточняется, что все помещения для проведения экзаменов оборудованы видеокамерами. А за незаконное использование технических средств предусмотрена уголовная ответственность.

В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, готовность будущих водителей теперь проверяют только в условиях реального дорожного движения без аттестации на специальной площадке.

Ранее в ГИБДД рассказали, что россияне стали реже сдавать на права с первого раза. По информации ведомства, в 2020 году в России произошло более 8 тысяч аварий, виновниками которых были признаны автомобилисты со стажем вождения до двух лет. Вместе с тем эта цифра на 11,8% ниже, чем в 2019 году.

