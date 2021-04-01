В России разработали систему сдачи экзамена на права с использованием VR-технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
VR-технологии помогут усовершенствовать процесс сдачи экзамена на права. С новой системой, предложенной Центром компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе университета "Иннополис", ознакомились в RT.
"Экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды. Геймификация процесса приема экзамена дает возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции", – пояснили разработчики.
Руководитель входящей в состав центра лаборатории автономных транспортных систем Салимжан Гафуров рассказал, что VR позволит сделать сдачу экзамена более прозрачной, так как воспользоваться шпаргалкой или другими вспомогательными средствами не получится.
Для практической части экзамена в автомобиле, предназначенном для прохождения тестирования, установят аппаратно-программный комплекс, состоящий из камер, радаров, глобальной спутниковой навигации. Он позволит фиксировать ошибки испытуемого, будь то ошибочный маневр или непристегнутый ремень. Информация будет поступать на планшет сотрудника ГИБДД.
В центре компетенций рассказали, что в тестовой сдаче экзамена участие приняли уже 39 человек. В среднем за одну попытку они допускали четыре ошибки. Самая распространенная – маневры без включенных поворотников.
Пока комплекс распознает не все возможные нарушения, а только 21 из 41 возможного.
В центре отметили, что использовать систему будет возможно после ее сертификации. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена "площадки". Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.
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