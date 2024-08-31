ВСУ потеряли более 8,2 тыс военных в ходе боев в Курской области

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Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 8 200 военных и 75 танков. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также украинские войска потеряли 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.

При этом за сутки потери ВСУ составили до 400 человек и 18 единиц бронетехники, включая танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станцию РЭБ и семь автомобилей.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область.

Дипломат напомнила, что Владимир Путин в июне выдвинул, по ее мнению, реалистичные предложения, направленные на долгосрочное и справедливое урегулирование. Однако Киев вместо того, чтобы рассмотреть план российской стороны, совершил атаку на регион.

