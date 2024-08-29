СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ жилых домов во Льгове Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Клемешов"

Военные следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых домов во Льгове Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное военное следственное управление СК РФ.

Как говорится в сообщении, по данному факту в отношении военнослужащих войсковых частей А4718 (22-я отдельная механизированная бригада), А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) и А0362 (61-я отдельная механизированная бригада) ВСУ и других подразделений и соединений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями о покушении на убийство и террористическом акте.

В начале августа Льгов уже подвергался атаке со стороны ВСУ. В результате при падении обломков ракет пострадали четыре человека. Как рассказывал глава города Алексей Клемешов, дежурными силами ПВО была отражена атака воздушных целей с кассетными боеприпасами. В результате падения обломков были повреждены дома, автомобили и спортивный объект.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Здесь введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). За все время боев ВСУ потеряли в Курской области до 7 450 военных и 74 танка.