Фото: ТАСС/AP/24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев в Курской области потеряли до 7 450 военных и 74 танка, сообщает Минобороны РФ.

Также ВСУ утратили 36 БМП, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронемашин, 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок РСЗО, включая четыре HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, 10 станций РЭБ, две контрбатарейной РЛС, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.

За сутки потери украинских войск на этом направлении составили более 400 человек и 29 единиц бронетехники. За это время российские военные отразили четыре атаки противника в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Также Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.

По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями ВС РФ было нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткина, Колмаков, Красноктябрьского, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки на данном участке пять военнослужащих ВСУ сдались в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Бои ВС РФ с ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Здесь введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). Вторжение должно было отвлечь российские войска от Красноармейская (Покровска), заявлял позднее украинский главком. При этом в ЦРУ признали, что ВС РФ успешно продвигается на этом направлении.

