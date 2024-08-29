Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины расстреляли трех детей в возрасте 10–12 лет в районе Малой Локни в Курской области. Они пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

"Эти военнослужащие, так называемая украинская армия, ведут себя на нашей территории как фашисты в годы Великой Отечественной войны. Они расстреливают мирное население", – цитирует его ТАСС.

По словам российского бойца, в Малой Локне ВСУ также расстреляли и других мирных жителей, которые собрались на площади около магазина. Гражданские пожилого возраста не могли эвакуироваться пешком и ждали транспорт.

"Над ними завис коптер-разведчик, после этого через несколько минут вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом", – сказал Кадет.

Как он добавил, тогда погибли не более 10 человек.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что получил большое количество фотографий с мирными жителями в Курской области, которых расстреляли в упор украинские солдаты. Он выразил соболезнования всем близким погибших людей, пообещав, что их смерть не останется неотомщенной.

Кроме того, стало известно, что украинский военный застрелил жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области во время эвакуации. Ее супруг уточнил, что разглядел украинского военного, который открыл огонь по машинам – у него была каска с синей повязкой и автомат.

