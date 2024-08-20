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20 августа, 04:48

Политика

Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор жителями Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что получил большое количество фотографий с мирными жителями в Курской области, которых расстреляли в упор украинские солдаты.

"Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок", – заявил Алаудинов в своем телеграм-канале.

Военнослужащий выразил соболезнования всем близким погибших людей, пообещав, что их смерть не останется неотомщенной.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВС РФ и ВСУ. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 19 августа, потери ВСУ на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.

По словам Алаудинова, подразделения ВСУ на курском направлении планируют передислоцироваться, чтобы перейти в атаку на новом участке. Однако российские военные держат эту ситуацию под контролем.

Более 830 человек эвакуированы за сутки из приграничных районов Курской области

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