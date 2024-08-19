Лавров назвал слухами сообщения о тайных контактах РФ с Украиной

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами тайные контакты России и Украины при посредничестве Катара и Турции. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который разместил его у себя в телеграм-канале.

Как предполагает министр, соответствующие сведения появляются, чтобы развивать тему неприемлемой для российской стороны конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о формировании рабочей группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.

"Кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого, потому что еще раз скажу: речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием формула Зеленского", – объяснил глава МИД РФ.

Он также объяснил, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи, на что, по словам Лаврова, ранее указал Владимир Путин.

"И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", – подытожил министр.

Недавно западные СМИ сообщали, что нападение ВСУ на Курскую область, которое произошло 6 августа, сорвало секретные переговоры о мире, которые должны были пройти в Катаре. Там стороны якобы планировали договориться прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако в МИД РФ опровергли эту информацию.

Путин, в свою очередь, не раз призывал Киев начать переговоры о мире, главным условием которых должен стать полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Обстановка в Курской области на данный момент находится под контролем ВС РФ, несмотря на попытку противника передислоцироваться. Общие потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.

