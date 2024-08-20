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Медлительность западных стран стала причиной нападения украинских формирований на Курскую область. Об этом пишет РБК со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, если бы страны Запада сняли ограничения на применение оружия по территории РФ, то у ВСУ не было бы необходимости проводить операцию в Курской области.

Зеленский также вновь заявил, что российские военные базы и аэродромы, объекты логистики и прочие военные объекты являются законными целями армии Украины.

Накануне Зеленский заявил, что одной из целью операции украинских формирований в Курской области является "создание буферной зоны" на территории РФ. Он также призвал США, Великобританию, Францию и прочие западные страны ускорить поставки военной помощи Киеву.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинский президент не решился бы на атаку в Курской области, если бы ему это не поручили сделать США.

Бои в Курской области с украинскими военными не прекращаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 19 августа, общие потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.