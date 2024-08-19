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Украинский президент Владимир Зеленский не решился бы на атаку в Курской области, если бы ему это не поручили сделать США, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству", – сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видеофрагмент которой опубликован в его телеграм-канале.

Ранее аналогичную мысль высказывал помощник президента РФ Николай Патрушев. Он уверен, что операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) спланировали НАТО и спецслужбы стран Запада. Так, западные страны поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также снабжают режим Зеленского разведывательными данными, добавлял он.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Российские силы держат ситуацию под контролем, несмотря на попытку противника передислоцироваться. Общие потери украинских войск за почти две недели боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.

