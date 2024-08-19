Захарова: РФ фиксирует случаи незаконного проникновения западных СМИ в страну

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения западных СМИ на свою территорию. К нарушителям применят соответствующие меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, в обход установленных процедур проникающих на суверенную территорию РФ, уполномочены дать компетентные органы", – отметила Захарова, добавив, что в отношении целого ряда таких представителей СМИ уже заведены уголовные дела.

По ее словам, квалифицировать этих журналистов можно только как предателей профессии. Характер их материалов, включая постановочные сцены с военнопленными и мирными жителями, считает Захарова, указывает на то, что основная задача этого заключается в сокрытии преступлений Киева, дестабилизации и манипулировании общественным мнением.

"Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики (что является уголовно наказуемым деянием даже в их собственных странах), то они спешат удалить или заретушировать компрометирующие их материалы", – добавила Захарова.

Россия рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию, заключила дипломат.

Ранее посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в МИД. Причиной для этого стало незаконное проникновение журналистов итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Курскую область.

Позже ФСБ возбудила уголовное дело по факту произошедшего в отношении журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Кроме того, российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже Курской области. Представители газеты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

