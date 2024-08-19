Захарова заявила об изучении действий журналистов из США в Судже

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Российские правоохранительные органы изучают действия журналистов американской газеты The Washington Post в Судже Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Американское издание ранее выпустило статью о ситуации в Судже, где рассказывается, что журналисты газеты попали на территорию Курской области в сопровождении украинских войск.

В свою очередь, член Общественной палаты России Никита Данюк призвал жестко ответить на приезд иностранных журналистов.

"Это абсолютно наглый, вопиющий факт, на который нужно жестко отвечать, вызывать посла США, возбуждать уголовные дела в отношении этой прессы, это абсолютно неприемлемо", – цитирует политика RT.

Он назвал американское издание рупором мировой ультралиберальной повестки, так как все их публикации заточены под целенаправленное манипулирование общественным мнением в угоду тех, кто стоит за этим изданием. Кроме того, Данюк считает, что эффектом нахождения этих журналистов в Судже станет временное возрождение веры в ВСУ.

"Потому что результатов Украина давно не предоставляла каких-либо, но сам факт того, что они туда приехали, тем более представители такого издания, абсолютно неприемлем", – подчеркнул он.

Данюк добавил, что поездка носит пропагандистские цели, которые максимально далеко находятся от реальной картины мира.

Ранее посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ. Причиной для этого послужило незаконное проникновение журналистов итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Курскую область. Сотрудники СМИ сделали это в целях освещения атаки ВСУ на российский регион. Дипломаты выразили послу решительный протест в связи с произошедшим.

Позже ФСБ возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Следователи расследуют дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ в отношении журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.