МИД РФ предупредил ФРГ об ответных мерах за выдавливание российских СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если ФРГ не перестанет выдавливать российские СМИ, то Россия примет ответные меры против немецких журналистов, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"В последние месяцы наших журналистов начали выдавливать из страны под различными административно-правовыми предлогами", – цитирует его РИА Новости.

Тяпкин уточнил, что Берлин сейчас заинтересован в зачистке информационного поля от российских СМИ больше, чем в сохранении нормальных условий работы немецких журналистов в РФ. По его мнению, именно это стало причиной попытки вывернуть все наизнанку и представить Москву виноватой.

До этого МИД ФРГ рекомендовал представителям немецких СМИ подумать о своем нахождении в России и рассмотреть возможность отъезда. Также дипломатическое ведомство все еще не рекомендует посещать страну.

В российском МИД уже отмечали, что если власти Германии тронут российских корреспондентов, которые работают в ФРГ, то немецкие журналисты будут вынуждены покинуть Россию.

