МИД ФРГ призвал немецких журналистов продумать целесообразность работы в РФ

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Каждый немецкий журналист, работающий в России, должен задуматься, стоит ли ему покинуть территорию этой страны или нет, заявил представитель МИД Германии Себастьян Фишер.

По его словам, министерство актуализировало свои рекомендации. Фишер напомнил, что сейчас немцам настоятельно рекомендуется не посещать Россию, эти рекомендации касаются в том числе журналистов.

"Каждый из них должен изучить, обязательно ли дальнейшее присутствие в России, и проверить, не стоит ли рассмотреть вопрос о выезде", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ необходимо в ближайшие несколько лет успеть подготовиться к войне с Россией.

Он уточнил, что в этих целях Берлину необходимо уделить внимание обучению персонала, а также усилить материальную и финансовую составляющие. Актуальным Писториус также назвал возобновление обязательной военной службы для граждан ФРГ.