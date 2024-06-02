В ФРГ допустили использование Украиной системы Patriot против авиации в РФ

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Киев будет сбивать российские самолеты над территорией РФ из переданных Берлином ЗРК Patriot, допустил генерал-майор, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии, Кристиан Фройдинг. Его речь транслировал телеканал ARD.

По его словам вполне возможно, что системы Patriot будут использоваться также в районе Харькова и над РФ. Они могут применяться в рамках международного права, утверждает Фройдинг.

Генерал-майор не уточнил, обстреливалась ли ранее территория Российской Федерации из поставленного ФРГ оружия.

До этого глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус рассказал, что ФРГ пообещала выделить Украине новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро. Он заявил об этом во время своего визита в Одессу.