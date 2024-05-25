Шольц заявил, что ФРГ достигла своего предела в помощи Украине

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Германия дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. Таким мнением поделился канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы действительно довели до предела все, что можно" – цитирует политика телеканал N-TV.

По словам канцлера, бюджет военной помощи Украине на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро. При этом Шольц добавил, что Берлин "будет оказывать помощь столько, сколько потребуется".

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страны "Большой семерки" (G7) хотят предоставить Украине долгосрочное финансирование, в том числе и на 2025 год. До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус запросил у правительства страны еще 3,8 миллиарда евро для Украины на текущий финансовый год.