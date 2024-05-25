N-TV: G7 продолжат финансировать Украину в 2025 году

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Страны "Большой семерки" (G7) хотят предоставить Украине долгосрочное финансирование, в том числе и на 2025 год, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер по итогам встречи G7 в Стрезе, на севере Италии.

"Мы единым фронтом стоим на стороне Украины. <...> Финансирование на текущий год уже обеспечено. Но мы хотим пойти дальше уже сейчас", – цитирует Линднера немецкий телеканал N-TV.

Кроме того, страны G7 также пообещали продолжить вводить санкции, направленные на доходы РФ от энергоресурсов.

"Мы условились продолжить финансовые и экономические санкции, направленные на сокращение источников доходов России и снижение ее возможностей продолжать войну против Украины, включая сферу доходов РФ от энергетики и ее добывающие мощности", – говорится в сообщении.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года. По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, к июлю доходы от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву составят порядка трех миллиардов евро.