FT: Венгрия мешает ЕС отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ

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Венгрия препятствует попыткам Евросоюза использовать прибыль от замороженных активов РФ для помощи украинским войскам. Об этом сообщает Financial Times.

"На данный момент они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", – говорится в сообщении.

По данным издания, ЕС предлагал Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских средств не использовалась бы для закупки оружия. Собеседник издания отметил, что благодаря этому Будапешт бы не наложил вето на механизм Евросоюза.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.

Уточнялось, что цели финансирования от доходов, полученных от замороженных активов России, будут пересматриваться ежегодно. Первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года.

