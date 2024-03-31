В ФРГ приостановили выпуск крылатых ракет Taurus – СМИ

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Немецкая компания MBDA, которая является ведущим разработчиком и производителем ракетных систем в Европе, решила приостановить выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом информирует издание Der Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании MBDA Томаса Готтшильда.

По данным СМИ, для производства крылатых ракет необходим государственный заказ, которого давно не поступало. Производить подобные снаряды впрок запрещается законом, указали журналисты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц удивился непрекращающимся заявлениями в обществе о передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Политик уточнил, что будет оказывать Украине помощь столько, сколько ей это потребуется.

С его слов, Берлин уже направлял Киеву пакет военной помощи на сумму 28 миллиардов евро, что намного больше, чем выделяют другие страны Евросоюза.