Германия отправит Украине еще одну систему Patriot

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ФРГ в ближайшее время отправит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из запасов Бундесвера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Отмечается, что киевские власти получили от ФРГ уже две системы Patriot.

"Мы оказываем поддержку Украине в том объеме, который можем позволить себе с учетом собственной боеготовности", – прокомментировал Писториус.

По словам министра, он заранее озаботился приобретением новой системы ПВО на замену предназначенной Украине.

Как уточняется, Германия – второй по объемам поставщик военной техники на Украину после США. Всего ФРГ выделила средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере 28 миллиардов евро.

В свою очередь, Россия неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву лишь затянут конфликт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным после того, как РФ выведет свои войска с Украины. Шольц также отметил, что не знает, когда сложится такая ситуация.