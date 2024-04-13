Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным после вывода войск РФ с Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов к разговору с Владимиром Путиным, когда в Кремле "осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск". Об этом он сообщил в интервью изданию Tageszeitung.

Вместе с тем немецкий канцлер не смог уточнить, когда, по его мнению, может сложиться такая ситуация.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что мир на Украине обсуждается в некоторых странах на уровне советников по безопасности. По его словам, они обсуждают то, что именно могло бы привести к урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что слова Шольца ничего не меняют. Представитель Кремля добавил, что европейские политики по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт.