Кремль ответил на слова Шредера о дружбе с Путиным и решении конфликта

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Хорошие отношения Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные вопросы, а у действующих политиков в Берлине нет такой воли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, то, что конструктивные отношения в личном плане могут помогать решению вопросов межгосударственного общения, неоднократно доказывали и Путин, и Шредер, когда последний был на посту канцлера ФРГ.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что от действующих политиков таких мыслей в Кремле не слышат.

Помимо этого, Песков прокомментировал слова действующего канцлера Германии Олафа Шольца о том, что советники по безопасности в нескольких странах обсуждают перспективы мирного урегулирования на Украине. Песков обратил внимание, что российская сторона в этом не задействована.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил разные точки зрения в европейском истеблишменте на конфликт. По словам Пескова, самых радикальных позиций придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Герхард Шредер допустил, что его дружба с Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине. Он отметил, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров, и не исключил, что его личная дружба с президентом РФ могла бы сыграть при этом положительную роль.

В свою очередь Шольц заявил, что в некоторых странах на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине. Он уточнил, что идут разговоры о том, что могло бы привести к урегулированию конфликта. Как подчеркнул Шольц, мир возможен в любое время.