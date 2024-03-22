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22 марта, 12:58

Политика

Песков заявил, что превращение СВО де-факто в войну не означает де-юре состояние войны

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его высказывания о превращении спецоперации в войну не подразумевают, что де-юре конфликт переходит в состояние войны. Соответствующий комментарий он дал после того, как его попросили уточнить, меняют ли сказанные им до этого слова статус СВО.

По словам пресс-секретаря президента РФ, после того, как в конфликт вмешался Запад, спецоперация превратилась в войну. Однако он подчеркнул, что это не означает внесение каких-либо юридических изменений в статус ситуации, которая до сих пор остается де-юре спецоперацией.

"Но де-факто для нас это превратилось в войну после того как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Россия находится в состоянии войны. По его словам, все начиналось как спецоперация, однако когда коллективный Запад стал участником конфликта на стороне Украины, то для РФ это уже превратилось в войну.

До этого Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако, по его словам, это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не паузой для перевооружения Киева.

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной

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