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В некоторых странах на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого цитирует RT.

Он уточнил, что идут разговоры о том, что могло бы привести к урегулированию конфликта.

Как подчеркнул Шольц, мир возможен в любое время.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт требует от РФ и Украины немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Он также указал на то, что РФ и Украина должны начать переговоры как можно скорее.

До этого спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что восстановление мира на Украине – первостепенная задача. По его мнению, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

Обозреватель американского издания Харрисон Касс заявил, что Украина как можно скорее должна вступить в переговоры с РФ, пока прекращение американской помощи не привело к еще большему ухудшению позиций Киева.

