В КНР назвали восстановление мира на Украине первоочередной задачей

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Восстановление мира на Украине является первоочередной задачей, заявил на посвященной урегулированию кризиса пресс-конференции спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", – цитирует его РИА Новости.



Ранее представитель Пекина завершил свою поездку по европейским странам, целью которой был поиск политического решения кризиса. В ходе турне он посетил РФ, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию.



Затем западные СМИ сообщали, что Китай может начать бойкотировать возможные переговоры, если туда не пригласят представителей России. В частности, Пекин якобы пытается убедить Евросоюз позволить Москве принять участие в конференции в Швейцарии.