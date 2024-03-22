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22 марта, 12:21

Политика

В КНР назвали восстановление мира на Украине первоочередной задачей

Фото: 123RF/sandsua

Восстановление мира на Украине является первоочередной задачей, заявил на посвященной урегулированию кризиса пресс-конференции спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери", – цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель Пекина завершил свою поездку по европейским странам, целью которой был поиск политического решения кризиса. В ходе турне он посетил РФ, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Затем западные СМИ сообщали, что Китай может начать бойкотировать возможные переговоры, если туда не пригласят представителей России. В частности, Пекин якобы пытается убедить Евросоюз позволить Москве принять участие в конференции в Швейцарии.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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