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Венгрия требует от РФ и Украины немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы верим, что Россию невозможно победить в этой войне", – подчеркнул он, добавив, что западные страны хотят помешать РФ одержать победу "по-крупному" с помощью новых поставок вооружения Украине.

Сийярто также указал на то, что РФ и Украина должны начать переговоры как можно скорее.

"Чем скорее начнутся переговоры, тем меньше людей погибнут и тем меньше будет разрушений. И тем меньше будет потребность в восстановлении", – объяснил глава МИД Венгрии.

Ранее спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй сообщил, что восстановление мира на Украине – первостепенная задача. По его мнению, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

Обозреватель американского издания Харрисон Касс заявил, что Украина как можно скорее должна вступить в переговоры с РФ, пока прекращение американской помощи не привело к еще большему ухудшению позиций Киева.

