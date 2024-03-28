Песков оценил слова Шольца об обсуждении мира на Украине советниками по безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир на Украине обсуждают советники по безопасности разных стран, ничего не меняют. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля уточнил, что европейские политики по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт.

"Это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования, сподвижения Украины на то, чтобы она воевала до последнего украинца", – сказал Песков.

Он также добавил, что Германия уже вовлечена в конфликт на Украине. Однако более радикальную позицию в вопросе занимает президент Франции Эммануэль Макрон, который говорил о возможности отправить войска страны на Украину.

Шольц ранее рассказал, что мир на Украине обсуждается в некоторых странах на уровне советников по безопасности. По его словам, они обсуждают то, что именно могло бы привести к урегулированию конфликта.

