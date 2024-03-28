Канцлер ФРГ назвал терактом обесточивший завод Tesla поджог подстанции

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который спровоцировал отключение электричества на заводе Tesla вблизи Берлина, терактом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Märkische Allgemeine Zeitung.

"Что касается нападения, я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли, – это террористический акт", – заявил политик.

Шольц считает, что необходимо расширить работу предприятия Tesla в стране. Также он сказал, что полицейские и органы безопасности должны сделать все, чтобы установить виновных в поджоге и наказать их.

По информации издания, 5 марта этого года экоактивисты подожгли подстанцию, тем самым остановив работу завода Tesla в Грюнхайде. Люди, как пишут журналисты, протестуют против его расширения. После отключения электричества сотрудников предприятия эвакуировали, говорится в материале.

Ранее граждане США посетовали на проблемы с зарядкой электромобилей Tesla, так как зарядные станции перестали работать из-за сильных холодов. По данным СМИ, неполадки заключаются в литийионных аккумуляторах, которые не способны правильным образом заряжаться во время морозов.