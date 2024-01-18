Американцы сообщили о проблемах с зарядкой электромобилей Tesla из-за морозов

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Граждане США посетовали на проблемы с зарядкой электромобилей Tesla, так как зарядные станции перестали работать из-за сильных холодов. Об этом пишет The Associated Press.

"Уже почти неделю холодные температуры от Чикаго до северного Техаса осложняют жизнь владельцам электромобилей, которые столкнулись с уменьшенным запасом хода и необходимостью часами ждать на зарядных станциях", – говорится в сообщении.

Согласно информации СМИ, неполадки заключаются в литийионных аккумуляторах, которые не способны правильным образом заряжаться во время морозов. Владельцам электромобилей следует активировать функцию прогрева аккумуляторов перед зарядкой, чтобы сократить время ожидания, указали в статье. Однако о ней знают не все.

Местные синоптики информировали, что с четверга на пятницу в штатах Индиана и Иллинойс начнутся снегопады, из-за чего в ряде областей выпадет до 10 сантиметров снега. Именно в этих регионах о проблемах с Tesla сообщали чаще всего. В течение выходных температура сохранится на уровне минус 6 градусов.

Компания не комментировала данные новости. Согласно сайту Tesla, при низких температурах машины могут потреблять больше энергии на обогрев салона транспортного средства.

Ранее стало известно, что владельцы китайских машин в РФ пожаловались на частые поломки с наступлением сильных морозов. Представители сервисов рассказали, что россияне начали больше обращаться в автосервисы из-за неполадок. Отмечалось, что на проблемы посетовали владельцы марок JAC и Haval.

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