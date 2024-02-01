Tesla может перенести регистрацию в Техас после решения суда Делавэра по выплатам Маску

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Бизнесмен Илон Маск сообщил о голосовании акционеров производителя электромобилей Tesla по теме переноса регистрации компании из штата Делавэр в Техас. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Компания немедленно приступит к организации голосования акционеров по вопросу переноса регистрации компании в Техас", – сообщил предприниматель.

До этого Маск провел опрос, где попросил подписчиков решить, нужно ли переносить юридический адрес Tesla. В голосовании поучаствовали свыше миллиона пользователей. 87,1% из них высказались в пользу перерегистрации.

Накануне суд в Делавэре признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года. Тогда компания передала Маску компенсационный пакет на общую сумму до 55,8 миллиарда долларов. Судья пришла к выводу, что данная сумма слишком велика, а решение совета директоров о ее выплате несправедливо по отношению к акционерам.

После этого Маск призвал никогда не регистрировать свою компанию в штате Делавэр.

Между тем американцы пожаловались на проблемы с зарядкой электромобилей Tesla, поскольку зарядные станции перестали работать из-за сильных морозов. В СМИ выяснили, что сложности заключаются в литийионных аккумуляторах, которые не могут должным образом заряжаться при отрицательных температурах.

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