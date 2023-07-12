Илон Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта

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Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Маска во время прямой трансляции в Twitter.

"Объявляю о создании X.AI, чтобы понять реальность", – заявил Маск.

Вместе с тем заработал сайт компании. Как следует из информации, опубликованной на ресурсе, в новом проекте Маска будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

Маск также пообещал ответить на все связанные с X.AI вопросы во время трансляции 14 июля.

Информация о создании X.AI появилась в СМИ в апреле этого года. Тогда Маск зарегистрировал компанию в штате Невада. Уточняется, что предприниматель является единственным директором организации, ее секретарем назначен финансовый директор бизнесмена Джаред Бирчалл.

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