Илон Маск основал компанию в сфере искусственного интеллекта – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Carina Johansen

Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск открыл собственную организацию в сфере искусственного интеллекта под названием X.AI. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Уточняется, что компания зарегистрирована в штате Невада, Маск является единственным директором организации. Секретарем же назначен финансовый директор бизнесмена Джаред Бирчалл.

По информации издания Financial Times, в настоящее время Маск ведет переговоры с инвесторами SpaceX и Tesla о вложении средств в новую компанию. Предполагается, что она может составить конкуренцию компании OpenAI, которая создала чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT.

Ранее Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали на время приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества.

Бизнесмен и эксперты считают, что подобная пауза позволит продвинуться в разработке протоколов систем безопасности нейросетей.

Они также предложили создать государственные органы, которые могли бы регулировать вопросы, связанные с нейросетями и ИИ, а также систему госконтроля.

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