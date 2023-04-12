Греф предупредил об опасности создания закрытого клуба в области ИИ

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Создание закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта (ИИ) может представлять угрозу, считает генеральный директор Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть опасность создания, наряду с ядерным закрытым клубом мировых держав, создания закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, быть донорами, а не реципиентами этих технологий", – заявил он во время выступления в Совете Федерации.

Греф добавил, что Россия должна продолжать развивать технологии в сфере ИИ, так как она может внести серьезный вклад в экономику страны.

При развитии искусственного интеллекта необходимо помнить и о кибербезопасности, подчеркнул он. Разработки в сфере безопасности должны опережать тему развития ИИ.

Греф также добавил, что не верит в способность ИИ уничтожить человека, однако не исключил нанесение какого-либо вреда программой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономике страны составляет порядка 20%, а к 2024 году показатель достигнет 50%. Он заявлял о необходимости прислушиваться к тем, кто выступает за ограничение использования программ с ИИ, и искать рациональное зерно в их словах.



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