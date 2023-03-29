Илон Маск и группа экспертов призвали приостановить обучение нейросетей

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Глава компании Tesla Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Об этом они заявили в открытом письме, опубликованном на сайте организации Future of Life Institute.

"Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4... Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий", – указано в письме.

Эксперты считают, что пауза позволит продвинуться в разработке протоколов систем безопасности нейросетей.

От исследователей поступило предложение о создании государственных органов, которые могли бы регулировать вопросы, связанные с нейросетями и ИИ, а также системы госконтроля.

Открытое письмо также подписали один из основателей Apple Стив Возняк, ведущие эксперты в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио.

Ранее журналист и автор рассылки про ИИ Роуэн Чунг рассказал о профессиях, которые искусственный интеллект может отобрать у людей. Он задал соответствующий вопрос чат-боту GPT-4, и тот составил таблицу с названиями профессий и черт людей, которые он способен заменить.

В списке оказались переводчики, репетиторы, специалисты по вводу данных, представители службы поддержки, корректоры и многие другие.



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