Эксперт заявил, что ChatGPT может быть использован для совершения киберпреступлений

Фото: 123RF/supatman

Злоумышленники могут воспользоваться чат-ботом ChatGPT для совершения киберпреступлений, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника по кибербезопасности Минюста Аргентины Густаво Сайна.

По его словам, искусственный интеллект обрел популярность у аргентинцев из-за сложных ответов, которые он дает, а также за реализм. Если сравнивать ChatGPT с другими чат-ботами, то можно заметить, что он оснащен более мощным алгоритмом ИИ, который собирает данные со всей Сети и оперативно составляет правдоподобный ответ.

"Проблема состоит в вере в достоверность ответов, полученных как будто от оракула, который все знает, хотя все мы хорошо знаем, что в интернете есть как правдивая, так и ложная информация", – поделился Сайна.

Он отметил, что чат-бот способен предоставить информацию о создании вредоносного кода, программы, вируса, а также о реализации фишинговой компании от имении кредитной организации. До этого подобные данные можно было получить только в Dark Web.

Чат-бот ChaosGPT является усовершенствованной версией приложения OpenAI Auto-GPT, которое может раскрыть возможности языковой модели GPT-4. ИИ способен найти необходимые данные в Сети, общаться с другими чат-ботами, публиковаться в соцсетях, а также писать и выполнять код.

Ранее ChaosGPT представил план по уничтожению человечества, чем шокировал многих людей. Один из пользователей Сети попросил чат-бот придумать стратегию по разрушению мира, установлению глобального господства и созданию мирового хаоса.

"Техно": Билл Гейтс опубликовал свое видение будущего с искусственным интеллектом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!