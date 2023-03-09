Чат-бот ChatGPT заявил, что российская экономика способна справиться с вызовами

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Чат-бот ChatGPT предсказал, что российская экономика способна справиться с вызовами. Об этом сообщает РИА Новости.

Нейросеть напомнила, что у России крупная экономика со значительным запасом ресурсов у государственного бюджета. К тому же, в стране сосредоточены крупные запасы природных ресурсов.

"Это помогает России сохранять экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов на свою экономику", – заявил чат-бот.

По мнению нейросети, основными угрозами для российской экономики являются санкции Запада, падение цен на нефть и высокая инфляция. При этом чат-бот привел мнение экспертов, которые заявляют о необходимости структурных реформ в России, таких как сокращение государственных расходов и развитие частного сектора.

Ранее сообщалось, что в Колумбии судья вынес приговор при помощи нейросети. Окончательное решение все равно осталось за человеком.

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