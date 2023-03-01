Телеканал Москва 24 применил нейросети для создания весеннего оформления

Фото: Москва 24

С 1 марта телеканал Москва 24 меняет оформление. Оно создано с использованием современных нейронных технологий – на российском телевидении такой прием используется впервые.

Основой кампании со слоганом "Это Москва!" стали известные достопримечательности, в числе которых памятники Александру Пушкину и Юрию Долгорукому, здание МГУ на Воробьевых горах, деловой квартал "Москва-Сити", а также МЦД.

"Мы на Москве 24 всегда стараемся радовать зрителя ярким дизайном, позволяющим нам эмоционально и нестандартно информировать и развлекать горожан. Для нас дизайн – это основа коммуникации со зрителем. Мы любим яркие и нестандартные решения и знаем, что наши зрители ценят это в нас", – отметил главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев.





Дмитрий Грачев главный продюсер АО "Москва Медиа" Мы надеемся, что новые заставки подарят зрителям приятные ощущения, хоть и длятся они всего семь секунд. Что поделать, Москва – один из самых динамичных и модных городов мира. Спешите видеть!

Нейронные технологии использованы для ускорения постпродакшена, что позволило сэкономить время творцов, тем самым освободить их для создания креатива и реализации новых творческих идей.

Арт-директор холдинга "Москва Медиа" Георг Шиукашвили добавил, что сезонная смена оформления традиционна для канала, но в этот раз креаторы пошли в ногу с новейшими технологиями.

"Мы использовали нейронные технологии исключительно в качестве продвинутого инструмента для "шлифовки" готовых идей, вариативности отдельных элементов, а также, естественно, для ускорения процесса постпродакшена. Эти технологии в компьютерной графике, безусловно, дают нам возможность экономить ценное время, которое обычно уходило на долгую техническую работу", – сказал он. Шиукашвили подчеркнул, что в этом присутствует ощущение значимого поворотного момента в истории медиаиндустрии.

Ранее телеканал Москва 24 выпустил стикерпак для пользователей Viber: в нем кот Бублик залезает в коробку, разглядывает себя в зеркало, бьет посуду, с любопытством исследует мир и признается в любви.

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